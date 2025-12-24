به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان گفت: چهل مسجد امسال برای برگزاری آیین اعتکاف در آبادان تدارک دیده شده است.

حجت الاسلام منزوی با بیان اینکه سال گذشته اعتکاف در ۲۴ مسجد برگزار شد و امسال با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته افزود: این تعداد به چهل مسجد رسیده است و برگزاری اعتکاف هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارتقاء خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت نام می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی تبلیغات اسلامی آبادان مراجعه کنند و یا کلمه اعتکاف را به شماره ۳۰۰۰۱۱۴۴۸۸ ارسال کنند تا نشانه پایگاه اطلاع رسانی برای آنها ارسال شود.

حجت الاسلام منزوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان این را هم یاد آور شدک که متقاضیان می‌توانند در موضوعات مختلفی مانند بخش‌های خانم‌ها آقایان و یا دانش‌آموزی شامل بخش دختران و پسران ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان هم گفت: بیش از ۵۰۰ مسجد تاکنون در استان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف آماده سازی شده‌ است.

حجت الاسلام احسان فرد آقایی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای باشکوه مراسم معنوی اعتکاف در استان فراهم شده است، ادامه داد: این مراسم معنوی روز‌های ۱۳ لغایت ۱۵ دی ماه (۱۳ تا ۱۵ رجب) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد مساجد در استان نیز مراسم اعتکاف ویژه خواهران را برگزار خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از مساجد، این مراسم را به صورت دانش آموزی و دانشجو اجرا می‌کنند.