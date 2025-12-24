پخش زنده
استاندار مازندران در نشست تدوین برنامههای استراتژیک استان بر ضرورت نهادینهسازی مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نشست تدوین برنامههای استراتژیک استان با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی مدیریت مصرف آب در سطح جامعه گفت: یکی از راههای مصرف بهینه منابع آبی، تغییر الگوی کشت و اجرای سامانههای نوین آبیاری در بخش کشاورزی است.
مهدی یونسی افزود: نظارت ویژه بر وضعیت آببندانهای استان موضوع مهم دیگری است که دستگاههای متولی باید بهصورت جدی به آن ورود کنند.
در ادامه این نشست، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: نظارت بر فرآیند فعالیت تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در پایشهای انجامشده در فصل پاییز، برای ۳۱۸ واحد تولیدی اخطاریه صادر شده است.
کنعانی افزود: این واحدها موظفاند آلایندههای تولیدی خود را مطابق با استانداردهای زیستمحیطی کنترل و مدیریت کنند.
وی با اشاره به افزایش چالشهای زیستمحیطی استان گفت: آلودگی هوا در کنار معضلات پساب و پسماند به چالشهای اصلی مازندران اضافه شده است و موتورخانهها و سامانههای احتراقی، فعالیتهای صنعتی و معدنی، مصرف مازوت، گرد و غبار کشورهای همسایه و خشک شدن بخشی از تالابها از عوامل مؤثر در آلودگی هوا به شمار میروند.
معاون منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری نیز در این نشست پیشنهاد داد چهار پایگاه اطفای حریق در چهار نقطه استان ایجاد شود تا آمادگی مقابله با آتشسوزیهای احتمالی افزایش یابد.
همچنین معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای مازندران گفت: منابع آبی استان شامل آبهای سطحی و زیرزمینی حدود ۶ میلیون متر مکعب است که ۸۸ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ رقمی که بالاتر از میانگین و استاندارد کشوری است.
خدابخشی افزود: میزان تقاضای آب در شرق استان نسبت به سایر مناطق بیشتر است و طی پنج سال اخیر، کاهش بارندگی موجب شده آورد رودخانهها با کاهش ۲۶ درصدی مواجه شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران نیز گفت: در استان حدود ۲۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی، اعم از مجاز و غیرمجاز، وجود دارد و در کنار سدها، بیش از ۷۵۰ حلقه چاه برای تأمین آب شرب مردم مورد استفاده قرار میگیرد.
در پایان این نشست، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: بهدلیل محدودیتهای مالی، روند لایروبی و ترمیم آببندانهای استان با کندی و بهصورت لاکپشتی در حال انجام است.