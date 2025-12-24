یزد با اجری ۳۷۰ رویداد گردشگری، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار گردشگری و تقویت مشارکت بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: این رویداد‌ها با همکاری گسترده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها به ویژه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، کمیته‌های تخصصی گردشگری و نیز سمن‌های فعال در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، و سایر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برگزار شده است

سید علیرضا سالار حسینی افزود: تنوع موضوعی این برنامه‌ها از گردشگری مذهبی، فرهنگی و خوراک تا جشنواره‌های بومی‌محلی، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، برنامه‌های کودک‌محور و رویداد‌های بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

او اضافه کرد: افزایش مشارکت بخش خصوصی و استقبال گردشگران داخلی و حتی خارجی از این برنامه‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای یزد در جذب گردشگر و تبدیل آن به مقصدی پویا در تقویم گردشگری کشور است.

سالارحسینی گفت: برگزاری رویداد‌های متنوع فرهنگی، مذهبی، هنری و بومی‌محلی در طول سال، به‌ویژه در ایام نوروز، ماه رمضان و مناسبت‌های ملی و مذهبی، نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کرده و مشارکت فعال بخش خصوصی، سمن‌ها و نهاد‌های دولتی در طراحی و اجرای این برنامه‌ها، موجب پویایی فضای گردشگری و تقویت هویت فرهنگی استان شده است.

به گفته او یزد با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و خلاقیت در برگزاری رویدادها، الگویی موفق در توسعه گردشگری رویداد محور به شمار می‌رود.