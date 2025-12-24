به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس اعلام مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام که هر سال پژوهشگران پراستناد را شناسایی و معرفی می‌کند، در سال ۱۴۰۴، تعداد هزار و ۱۴۲ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده‌اند که ۱۹ نفر از آنان از دانشگاه صنعتی اصفهان هستند.

داده‌های این گزارش، بر اساس ۶ فهرست ۲ ماهه از آبان‌ماه ۱۴۰۳ تا شهریورماه ۱۴۰۴ گردآوری و تحلیل شده است.

پژوهشگران هر رشته بنا بر تعداد استناد‌های دریافتی در پایگاه Web of Science در بازه زمانی ده ساله در ۲۲ حوزه موضوعی بررسی و به عنوان پژوهشگران علمی پراستناد یک درصد برتر جهان معرفی شده‌اند.

بنا برگزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، افراد انتخاب شده در حوزه‌های موضوعی شیمی-فیزیک، شیمی، علوم کشاورزی، مهندسی، علم مواد-مهندسی و پزشکی بالینی از پژوهشگران یک درصد برتر جهان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۲۰۲۵ هستند.

گفتنی است: معیار اصلی برای گزینش این پژوهشگران، تعداد استناد‌های صورت‌گرفته به تولیدات علمی آن‌ها است و بر این اساس، یک درصد از پژوهشگرانی که بیشترین استناد را در رشته‌های تخصصی خود دریافت کرده‌باشند، به عنوان پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر معرفی می‌شوند.