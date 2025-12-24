به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه سوم دیماه در شهر‌های تهران (دو دیدار)، اسلامشهر، اردکان، نور، رفسنجان و اصفهان پیگیری می‌شود.

شهرداری ارومیه از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف تیم چادر ملو اردکان می‌رود.

ناظر فنی این دیدار مجید محسنی شوشتری است و ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: داود نافعی، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: سعید واعظی خواهند بود.

شهردار ی ارومیه با پانزده امتیاز از هفت بازی در رده چهارم جدول قراردارد.