به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی امروز در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی، گفت: هر نوع اظهار نظر غیرکارشناسانه و انتقاد مغرضانه که باعث تضعیف دولت شود، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی از سوی هر فرد ممنوع است.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با بیان اینکه اختلاف‌نظر‌ها نباید به جایگاه و وحدت ملی ضربه بزند، افزود: افرادی که در گذشته، در لایه‌های مدیریتی کشور مسئولیت داشتند باید دقت داشته باشند که در اظهار نظرهایشان آب در آسیاب دشمن نریخته و به مشکلات دامن نزنند.

او گفت: آحاد مردم، مسئولان و افراد و گروه‌های سیاسی وظیفه دارند در مسیر توسعه کشور و رفع مشکلات و بحران‌ها براساس مسیری و راهی که امام راحل و رهبر معظم انقلاب برایشان ترسیم نموده، گام بردارند و با اظهارات تند به توهین و تخریب شخصیت‌های نظام روی نیاورند.

آیت‌الله دری با بیان اینکه وفاق، همدلی، ایستادگی و همبستگی اجتماعی باید تحت هر شرایطی حفظ شود، تاکید کرد: وحدت به عنوان یک راهبرد (استراتژی) اساسی در مقابل دشمنان قسم خورده، امری ضروری است و اکنون که کشور در شرایط ویژه قرار دارد، باید تمام ظرفیت‌ها در این جهت بکار گرفته شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع واحد‌های بزرگ صنعتی استان اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌های تولیدی از جمله ماشین‌سازی، هپکو، ایرالکو، پتروشیمی و پالایشگاه سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و امروز اگر پول کافی هم داشته باشیم ساخت هر یک از این واحد‌ها سال‌ها زمان نیاز دارد، بنابراین باید قدر این واحد‌های ارزشمند را بدانیم و با نوسازی و به روزرسانی، زمینه استفاده حداکثری از آنها را فراهم کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: این واحد‌های تولیدی باید به روزرسانی شده و در مجاورت هر یک از آنها یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی جهت علمی کردن تولید و بازارسنجی بین‌المللی دایر کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی ابراز داشت: واحد‌های تولیدی نباید به بهانه خصوصی‌سازی به خاک سیاه نشانده شوند، بلکه واگذاری‌ها باید به افراد دارای اهلیت و بر اساس شایستگی باشد و از تکرار تجربه‌های ناموفق جلوگیری گردد و منافع ملی حفظ شود.

او در ادامه سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی و اجرای جدی در حوزه صنایع دیجیتال و الکترونیک و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به شرایط مناسب کشور در این زمینه تاکید کرد.