یک باب منزل مسکونی در کوی اکبرنژاد میاندوآب دچار حریق شد و در آتش سوخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی میاندوآب گفت: آتش سوزی در این منزل مسکونی که بخشی از آن بهعنوان محل دپوی ضایعات مورد استفاده قرار میگرفت، با اعلام همسایگان به سامانه آتشنشانی گزارش شد.
سامان محمدی افزود: با توجه به ماهیت مواد دپو شده، حریق با سرعت بالایی گسترش یافته بود.
وی در ادامه گفت : بلافاصله تیمهای عملیاتی دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات لازم، موفق به مهار و اطفای کامل حریق شدند.
محمدی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت.
به گفته وی علت بروز حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است.