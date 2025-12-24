به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی میاندوآب گفت: آتش سوزی در این منزل مسکونی که بخشی از آن به‌عنوان محل دپوی ضایعات مورد استفاده قرار می‌گرفت، با اعلام همسایگان به سامانه آتش‌نشانی گزارش شد.

سامان محمدی افزود: با توجه به ماهیت مواد دپو شده، حریق با سرعت بالایی گسترش یافته بود.

وی در ادامه گفت : بلافاصله تیم‌های عملیاتی دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات لازم، موفق به مهار و اطفای کامل حریق شدند.

محمدی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت.

به گفته وی علت بروز حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است.