پنجمین اجلاسیه بسیج شهرستان سمنان با حضور نخبگان ، موثران و متخصصان فرایند اندیشه ورزی در شش کارگروه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محید دارایی رئیس مجمع بسیج شهرستان سمنان گفت :این کارگروه‌ها شامل اقتصاد و زیربنایی، زنان و خانواده، آموزش و تربیت، آموزش تحقیقات و فناوری است که در همه موضوعات در چارچوب کلان بویژه بحث جوانی جمعیت طرح‌های مناسبی ارائه شد .

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره آیت الله شاهچراغی گفت: بسیجیان همواره در همه عرصه‌ها حضور دارند و هرجا که نیاز بود به کمک مردم آمدند و بسیار تاثیرگذار بودند.

سرهنگ حسین دهرویه فرمانده سپاه شهرستان سمنان و رئیس دانشگاه سمنان نیز درباره نقش نخبگان بسیجی و فعالیت با روحیه جهادی برای رفع مشکلات سخنرانی کردند.