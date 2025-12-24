فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۲۲ تُن گندم قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری ۱۲ شهید درخشی این فرماندهی در حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی لازم در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۲ تن گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مدارک مثبت بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودرو مربوطه نیز توقیف شد.

فارسی اظهار کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.