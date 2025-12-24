به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ افزایش غلظت آلاینده‌ها سبب شده تا شاخص کیفیت هوا در بجنورد اکنون بر روی عدد ۱۴۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

عدد شاخص صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعایت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها (افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعایت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند، افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند)، است.

وی بیان کرد: ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم (همه افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند) و عدد شاخص بیش از ۳۰۰ نشان‌دهنده وضعیت خطرناک است که افراد باید از فعالیت‌های بدنی خارج از خانه خودداری کنند.