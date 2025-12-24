افزایش ناپایداریهای جوی در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از ورود سامانه بارشی ضعیفی به استان و پیشبینی بارش پراکنده باران در برخی نقاط خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، از روز پنجشنبه با ورود امواج بارشی روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران در فراساحل دور از انتظار نیست.
حسین مستانه افزود: همچنین از روز جمعه با عبور امواج بارشی از سطح استان، تا اوایل هفته آینده در برخی ساعتها بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
وی آسمان استان را صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و فردا در فراساحل با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، در ابتدا جنوب غربی بهتدریج شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و فردا در سواحل و فراساحل جنوبی گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و فردا در سواحل و فراساحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۵:۲۶، مد اول ساعت ۱۲:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۲۵ و مد دوم ساعت ۲۲:۱۳ دقیقه خواهد بود.