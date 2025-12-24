پخش زنده
امروز: -
اسامی محرومان هفته هفدهم لیگ یک فوتبال باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:
تیم مس کرمان: محمد صالح محمدی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم بعثت کرمانشاه: کاظم کرامتی مربی محروم انضباطی، شایان حسنی بازیکن محروم انضباطی
تیم پارس جنوبی جم: ایوب کلانتری و محمدرضا خدری بازیکنان محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم پالایش نفت بندرعباس: حمید ناصری مربی محروم به دلیل اخراج و داریوش اسفندیاری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم داماشیان: میلاد روئین بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم سایپا: حسن پورحمیدی بازیکن محروم به دلیل اخراج
تیم فرد البرز: علی کشاورز مربی محروم به دلیل اخراج، محمدرضا پورمحمد ابوذر بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار و معین باقری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم مس سونگون: آزاد جعفر زاده بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم آریو اسلامشهر: محمدرضا بالولی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم هوادار: مهرداد طهماسبی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نیروی زمینی: منصور ربیعه مربی محروم به دلیل اخراج