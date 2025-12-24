به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار باخرز گفت: اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر در این شهرستان که متشکل از ۸ نفر از معتمدین محلی هستند، با رای‌گیری در جلسه انتخاب هیئت اجرایی انتخابات تعیین شدند.

محمدرضا رضایی افزود: حامد کاخکی، جواد دهقان، نورمحمد زمانی، حسن نظری، احسان حاجی‌زاده، داود دلالت، عبدالحکیم رفعتی و الهام شهیدی با اکثریت آرا به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: همچنین احمد شیخ‌احمدی، محمود زیبایی، نصرالله معصومی، محمد مهدی اسدی و مسلم بذرافشان به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

رضایی با اشاره به ترکیب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی باخرز گفت: افراد متنفذ و موثر شیعه و اهل سنت از شهر‌های باخرز و علی‌آباد و با هر دو گرایش سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در این ترکیب حضور دارند که نشان از جامعیت و مردمی بودن انتخابات است.

وی افزود: وظیفه هیئت اجرایی در آیین‌نامه برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مشخص شده و اجرای دقیق این آئین‌نامه و هم‌ افزایی با ستاد انتخابات مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه اساس برگزاری انتخابات برعهده مردم است، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز اگرچه وظایفی در انتخابات دارند، موظف به پشتیبانی از هیئت اجرایی و روند انتخابات هستند.

رضایی گفت: انتخابات پایه مردمسالاری در کشور است و مردم انتظار برگزاری انتخابات پرشور، سالم و قانونی شورا‌های اسلامی شهر و روستا را دارند.

وی افزود: اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی در بخش‌های مرکزی و بالاولایت باخرز هم به زودی مشخص خواهند شد.