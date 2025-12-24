پخش زنده
فدراسیون جهانی سنگنوردی (IFSC)، «آرتیمس فرشاد یگانه» را بهعنوان سرطراح مسیر مسابقات سنگنوردی بازیهای آسیایی «ناگویا» ۲۰۲۶ انتخاب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات سنگنوردی بازیهای آسیایی ناگویا (ژاپن) در بخش سرطناب (Lead) روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۵ (۲ و ۳ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد و نام «آرتیمس فرشاد یگانه» از کشورمان بهعنوان سرطراح این بخش در فهرست رسمی طراحان درج شده است.
این انتصاب در یکی از مهمترین رویدادهای چندرشتهای قاره آسیا، نشاندهنده جایگاه حرفهای و اعتماد فدراسیون جهانی به توان تخصصی طراحان ایرانی در سطح بینالمللی است.
حضور یک نماینده از ایران در جایگاه سرطراح مسیر بازیهای آسیایی، از نظر فنی و اعتباری اهمیت ویژهای دارد و میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه سنگنوردی ایران در ساختار حرفهای این رشته در قاره آسیا و جهان ایفا کند.