به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات سنگ‌نوردی بازی‌های آسیایی ناگویا (ژاپن) در بخش سرطناب (Lead) روز‌های ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۵ (۲ و ۳ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد و نام «آرتیمس فرشاد یگانه» از کشورمان به‌عنوان سرطراح این بخش در فهرست رسمی طراحان درج شده است.

این انتصاب در یکی از مهم‌ترین رویدادهای چندرشته‌ای قاره آسیا، نشان‌دهنده جایگاه حرفه‌ای و اعتماد فدراسیون جهانی به توان تخصصی طراحان ایرانی در سطح بین‌المللی است.

حضور یک نماینده از ایران در جایگاه سرطراح مسیر بازی‌های آسیایی، از نظر فنی و اعتباری اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه سنگ‌نوردی ایران در ساختار حرفه‌ای این رشته در قاره آسیا و جهان ایفا کند.