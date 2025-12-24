مسابقه فوتبال تیم‌های گل‌گهر و استقلال در ورزشگاه ثامن مشهد، با حضور بانوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی روز چهارشنبه در نشست خبری گفت: با توجه به برگزاری این مسابقه در روز اداری، شورای تامین استان، ورزشگاه امام رضا (ع) را به دلیل ایجاد مشکلات ترافیکی مناسب میزبانی تشخیص نداد.

قاضی حسن همتی فر افزود: حضور بانوان نیز برای تماشای این بازی، طبق مقررات کشوری خواهد بود و هنجار‌های اجتماعی باید رعایت شود.

تعلیق ۳۹ کارمند دولتی متخلف

او با اشاره به نظارت بر دادسرا‌های استان، اضافه کرد: در مشهد پنج مجتمع جامع کیفری، فعال است و ارائه خدمات جامع در این مجتمع‌ها، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و رضایتمندی مردم داشته است.

دادستان مشهد اظهار کرد: در ۹ ماه امسال ۱۹۳ هزار و ۹۴۲ پرونده به دادسرا، وارد و ۱۹۹ هزار و ۷۲۶ پرونده، رسیدگی و مختومه شده است.

همتی‌فر ادامه داد: امسال هم در راستای برخورد با فساد اداری، ۳۹ کارمند دولتی متخلف تعلیق و کیفرخواست برای آنها صادر شده است.

وی ادامه داد: امسال همچنین هزار و ۵۲ پرونده قصور پزشکی تشکیل و ۶۲۴ مورد رسیدگی شد که ۱۲۰ پرونده از این تعداد منجر به صدور کیفرخواست شده است.

مبادله ۲۹۳ زندانی تبعه خارجی

دادستان مشهد گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون، ۲۱۱ زندانی تبعه افغانستانی و یک زندانی ترکمنستانی از زندان‌های استان و ۸۳ تبعه خارجی از زندان‌های سایر استان‌ها مبادله و به کشورشان تحویل شدند.

همتی فر مجموع زندانیان مهریه را هم ۱۲۳ نفر ذکر کرد و درباره زندانیان مشمول پابند الکترونیک نیز گفت: هم اینک هزار و ۹۷ نفر مشمول پابند الکترونیکی هستند.

دستگیری ۵۰ نفر در جریان مراسم مرحوم علیکردی

دادستان مشهد درخصوص بازداشت شدگان مراسم مرحوم علیکردی، وکیل دادگستری در مشهد نیز گفت: در مجموع ۵۰ نفر به دلیل رفتار‌های هنجارشکنانه دستگیر شدند که تاکنون ۱۹ نفر آزاد شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.