رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: در جلسه صلح و سازش شهرستان زیرکوه، طلب ۱۰۲ شاکی با کمک خیران پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در پانزدهمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه در خراسان جنوبی، خبرنگاران به جلسه صلح و سازش در دادگاه صلح شهرستان زیرکوه رسیدند.

در جلسه صلح و سازش که با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان خراسان جنوبی، جمعی از ریش سفیدان منطقه و شکات پرونده حضور داشتند، یکی از پرونده‌های پر شاکی رسیدگی و منتهی به صلح و سازش شد.

محمد جعفر عبداللهی گفت: این جلسه پرونده شخصی است که به حوزه بازار وارد شده و اقلام کشاورزی ۱۰۲ نفر از مردم را خریده، اما موفق به پرداخت بدهی‌های خود نشده است.

وی ادامه داد: شاکیان پرونده نه تنها درخواست خیارت تاخیر تادیه نکرده‌اند بلکه ۲۰ درصد از حق خودشان هم گذشت کرده‌اند.

وی افزود: ۲۸ نفر از شکات رضایت داده‌اند و طلب ۴ میلیارد تومانی ۷۴ نفر توسط خیران در جلسه صلح و سازش پرداخت شد.

عبداللهی تاکید کرد:رسید پرداخت پول به حساب بانکی شکات در جلسه صلح و سازش تحویل داده شد؛ و شهرستان زیرکوه بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۳۰ درصد آنها عشایر هستند.