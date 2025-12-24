پخش زنده
امروز: -
در آستانه ششمین سالگرد شهید سلیمانی، گلزار شهدای کرمان مهیای پذیرایی ازمیهمانان وعاشقان سردار دلها از سراسر دنیا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تلاش و تکاپوی کرمانیان در مهیا شدنبرای میزبانی، سفره کریمانه کرمانیان به رسم هر ساله برای حضور میهمانانی از سراسر دنیا پهن میشود و هرآنچه دارند برای خدمت در طبق اخلاص گذاشتهاند.
آمادهسازی گلزار شهدا کرمان در سالگرد شهادت سردار سلیمانی به معنای گرامیداشت یاد و خاطره یک شخصیت بزرگ ملی است.
این مراسم نهتنها پاسخی به احساسات عمیق ملت ایران نسبت به سردار سلیمانی و خدماتش در عرصه امنیت و مقاومت است، بلکه تجسمی از عشق و ارادت مردم به شهدای والامقام این دیار نیز میباشد.