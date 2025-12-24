کشف ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در سربیشه
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از توقف یک کامیون با ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرهنگ محمودرضا صالحی گفت: ماموران یگان امداد شهرستان سربیشه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ قاچاق که فاقد مجوز بهداشتی بوده کشف کردند که ارزش طیور کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.