کشف ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در سربیشه

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از توقف یک کامیون با ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.