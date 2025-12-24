جانباز ۷۰ درصد «محمد شورئی» متولد ۱۳۴۴ در نیشابور ، در سن ۲۰ سالگی از ناحیه چشم، سر و صورت به مقام جانبازی نایل شد و اول دیماه پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت به برادر شهیدش پیوست.