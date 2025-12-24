تشییع پیکر جانباز شهید«محمد شورئی» در مشهد
پیکر جانباز شهید«محمد شورئی» امروز در مشهد تشییع و جوار برادر شهیدش به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، جانباز ۷۰ درصد «محمد شورئی» متولد ۱۳۴۴ در نیشابور ، در سن ۲۰ سالگی از ناحیه چشم، سر و صورت به مقام جانبازی نایل شد و اول دیماه پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت به برادر شهیدش پیوست.
مراسم تشییع این اسوه صبر و جهاد امروز از مقابل مهدیه مشهد تا حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد و پس از طواف در بارگاه منور رضوی در آرامستان خواجه ربیع مشهد در جوار آرامگاه برادرش خاکسپاری شد.
«علی شورئی» برادر بزرگ این جانباز گرانقدر نیز در سال ۱۳۶۱ در جبهههای دفاع مقدس به شهادت رسیده است.
صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد «محمد شورئی» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده این شهید گرانقدر از درگاه خداوند صبر مسالت کرد.