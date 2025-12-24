پخش زنده
برنامههای «مثبت آموزش»، «کوهپایه» و فصل سوم «برمودا» با محورهای آموزشی، هویتی و سرگرمی، از قاب شبکههای مختلف سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» امروز با موضوع طراحی، نوآوری دانشآموزی و بررسی مجلات و انتشارات آموزشی روی آنتن شبکه آموزش سیما میرود.
در این برنامه فائزه نیکنام، دانشآموز پایه یازدهم هنرستان متقین بسیج دانشآموزی و مهدی رضایی، مسئول آموزش ابتدایی، درباره مسابقات دانشآموزی، روند طراحی مجلات، نوآوریهای مدرسهای و فعالیتهای هنری توضیح میدهند.
همچنین در این قسمت، آثار دستساز و طراحیهای هنری دانشآموزان معرفی خواهد شد.
این بخش از «مثبت آموزش» چهارشنبه ساعت ۱۸ با اجرای اشکان تفنگسازان و کبری اصلفلاح از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
گفتوگوی بیواسطه نوجوانان در «کوهپایه»
برنامه گفتوگومحور «کوهپایه»، محصول مشترک مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و شبکه دو سیما، با تمرکز بر بازخوانی مکتب مقاومت و زیست قهرمانانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از شنبه ۶ دیماه روی آنتن میرود.
این برنامه هر هفته شنبه تا سهشنبه ساعت ۱۷:۳۰ پخش میشود و با عبور از قالبهای مرسوم تلویزیونی و بدون حضور مجری، فضایی صمیمی و گفتوگومحور برای نوجوانان فراهم میکند.
«کوهپایه» با هدف کاهش فاصله نسلی و ایجاد ارتباطی مستقیم میان نوجوان امروز و الگوهای قهرمانانه، بستری برای گفتوگویی بیواسطه میان نوجوانان و مهمانان برنامه فراهم آورده است؛ گفتوگویی که قهرمانانی، چون شهید حاج قاسم سلیمانی را بهعنوان الگویی قابل فهم و زیستپذیر بازتعریف میکند.
این مجموعه ۱۴ قسمتی میزبان چهرههایی، چون حجتالاسلام علیرضا پناهیان، حاج حسین یکتا، حجتالاسلام طباخیان، علی صدرینیا، فضه سادات حسینی، روحالله رضوی، حسین حقپناه، محمد رسولی، منصوره مصطفیزاده، مریم آقاکثیری، حسین دهباشی، امیر داسارگر و دیگر فعالان حوزه نوجوانان است.
آغاز پخش فصل سوم «برمودا»
همچنین فصل سوم برنامه تلویزیونی «برمودا» بهزودی از شبکه نسیم پخش خود را آغاز میکند.
تیزر کوتاهی که میقولی برای «برمودا» ساخته و با آهنگ «ممرض» اجرا شده، از بازگشت این برنامه پرمخاطب به آنتن خبر میدهد.
محمدرضا (ممرض)، خواننده جنوبی کشورمان نیز این قطعه را به «برمودا» تقدیم کرده است.
«برمودا» پس از کسب رتبه نخست رقابت یلدایی، از هفته آینده شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن خواهد رفت.
برنامه «برمودا» با نویسندگی و اجرای کامران نجفزاده و تهیهکنندگی مهدی مینایی، بر اساس رصد و تحلیل فضای مجازی مرکز پژوهشی و اندیشکده دیتاک، موفق شد رتبه نخست را در میان ویژهبرنامههای یلدایی شبکههای مختلف به دست آورد.