همزمان با فرارسیدن روز ثبت احوال، رئیس سازمان گفت: این نهاد با تمرکز بر هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه، در آستانه ایجاد GIS جمعیتی قرار دارد که ایران را در زمره پیشرفته‌ترین کشور‌ها در حوزه ثبت کامل تحولات جمعیتی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،­ هاشم کارگر، همزمان با روز ثبت احوال در تشریح تحولات این سازمان، گفت: امروزه نظام ثبت جمعیت کشور نه تنها بر ثبت حرکات زمانی جمعیت (ولادت و مرگ) متمرکز است، بلکه ثبت حرکات مکانی (مهاجرت) نیز به عنوان یک اولویت دنبال می‌شود. وی افزود: کشور در آستانه ایجاد GIS جمعیتی به عنوان کامل‌ترین نظام ثبت جمعیتی در جهان قرار دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به تحول تصویری که ایرانیان از این سازمان دارند، گفت: اگر تصویر اداره آمار و ثبت احوال برای ایرانیان اوایل قرن گذشته، مردانی دفتر به دست بود که برای شناسایی ایرانیان و ثبت رویداد‌های آنان به دورترین نقاط کشور سفر می‌کردند، تصور ایرانیان ابتدای قرن حاضر از ثبت احوال، شماره ملی است که با کارت هوشمند و سرویس‌ها در فضای مجازی، امکان احراز و تأیید هویت افراد را فراهم می‌کند.

وی همچنین به نقش حیاتی نظام مدیریت هویت در حکمرانی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: سرویس‌های متعدد احراز و تأیید هویت فرد، خانواده و خانوار، امکان حکمرانی را برای نظام فراهم کرده است.

رئیس سازمان ثبت احوال به اقدامات شاخصی که سازمان در راستای هوشمندسازی انجام داده است، اشاره کرد و گفت: توسعه سرویس هدا (درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان)، ایجاد درگاه هویت یکتای ملی ایرانیان «سامانه سهیم»، ایجاد پایگاه‌های اطلاعات خانواده (سببی و نسبی) و خانوار برای مدیریت جامع اطلاعات، راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت کشور در ستاد و استان‌ها ونیز الکترونیکی کردن گواهی‌های ولادت و صدور هوشمند شناسنامه نوزاد، که از نقاط عطف خدمات هویتی این سازمان محسوب می‌شود.

هاشم کارگرهمچنین­ افزود: راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت کشور در ستاد و استان‌ها، ایجاد اداره کل امنیت فناوری اطلاعات و فضای مجازی، ایجاد سامانه پردازش چهره، ایجاد سامانه تعاملی نام، صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور، نقطه عطف خدمات هویتی بود و صدور هوشمند گواهی الکترونیک وفات، صدورهوشمند گواهی وضعیت تأهل، راه‌اندازی سامانه مقررات و ضوابط اجرایی نیز از دیگر اقدامات سازمان در این راستاست.

رئیس سازمان ثبت احوال در پایان اعلام کرد که صدور هوشمند گواهی الکترونیک وفات، گواهی وضعیت تأهل و افتتاح مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان با شماره ۱۵۱۰ از دیگر گام‌های مهم این سازمان در جهت ارائه خدمات مؤثر به شهروندان بوده است.

گفتنی است؛ ایرانیان از پیشگامان ثبت رویداد‌ها در جهان بوده‌اند. الواح هخامنشی و مدارک باقی‌مانده از نظام‌های ثبت و ضبط دیوانی در اعصار مختلف، گویای این امر است. صدور مدارک هویتی، اما یکی از گام‌های مهم در شکل‌گیری دولت مدرن در کشور بود. از سال ۱۳۰۴ که ثبت احوال در کشور فراگیر شد، با انجام عملیات میدانی بسیار گسترده در کشوری که بیشتر جمعیت آن ساکن در روستا‌ها یا طوایف کوچ‌نشین بودند، ضمن اختصاص نام خانوادگی و صدور مدارک هویتی، تلاش شد تا رویداد‌های حیاتی، در کمترین زمان از وقوع، در دفاتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد.

­ایده تحول نظام ثبت احوال از دهه ۳۰ شمسی و به ویژه بعد از انجام دو سرشماری دشوار ۱۳۱۸ و ۱۳۳۵ توسط مأموران اداره کل آمار و ثبت احوال آن زمان، شکل گرفت. مطالعات تطبیقی مختلف و استفاده از ظرفیت‌های نوین به ویژه رایانه‌ها، طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال را از اوایل دهه ۵۰ شمسی جزو اولویت‌های ملی قرار داد. در شهریور ۱۳۶۴، این طرح به تصویب هیأت دولت رسید و ضمن تأمین امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، با اجرای این طرح، از ابتدای ۱۳۶۸ به تمامی افراد ایرانی شماره ملی، به عنوان شناسه یکتای فردی اختصاص یافت و عملاً نظام مدیریت هویت در کشور، سامانی تازه یافت و جمهوری­ اسلامی ایران، به عنوان کشوری پیشگام در بین کشور‌های در حال توسعه، موفق به تشکیل پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سال ۱۳۷۰ شد.