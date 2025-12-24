\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0635\u0645\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u06f1\u06f8 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f2\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u06f2\u06f4\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0627\u063a\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u06f1\u06f8 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\n\n\n\u00a0