به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر انجمن فلوربال کشور گفت: در رقابت‌های فلوربال قهرمانی کشور که به مدت سه روز در مشهد ادامه دارد، تیم‌های ۷ استان کشور در ۲ گروه به مدت سه روز به رقابت می‌پردازند.

یاسر عرب افزود: انتخاب شدگان این مسابقات به اردوی تیم ملی فلوربال اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ اسپانیا که خرداد ماه برگزار می‌شود دعوت خواهند شد.

فلوربال رشته‌ای مشابه هاکی است که در سالن برگزار می‌شود و در هر تیم اا بازیکن حضور دارند که ۳ نفر درزمین با هم رقابت می‌کنند.

فلوربال در دهه ۷۰ میلادی در کشور سوئد ایجاد شد واکنون در بسیاری از کشور‌ها همچون جمهوری چک٬ دانمارک٬ استونی٬ لتونی٬ نروژ٬ سوئد و سوئیس محبوب و فراگیر است.



