رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از معرفی ۲ رقم جدید نخود پاییزه به نامهای جهانگیر و طلیعی برای مناطق معتدل و نیمهگرمسیر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مظفر روستایی متوسط عملکرد رقم جهانگیر را یک تُن و ۳۴۴ کیلوگرم و رقم طبیعی را یک تُن و ۵۱۱ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد.
وی اضافه کرد: این ارقام دارای عملکرد بالا در مقایسه با تودههای بومی، پابلند و قابلیت برداشت مکانیزه است.
رئیس موسسه تحقیقات دیم گفت: امسال با معرفی هشت رقم جدید نخود تعداد ارقام نخود این موسسه برای اقلیمهای مختلف در کشور به ۳۰ رقم افزایشیافته است.
روستایی افزود: از ارقام نخود معرفی شده بیش از ۱۷ رقم آن مناسب کشت پاییزه است.
وی با عنوان اینکه ۸۵ درصد نخود کشور در پنج استان کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تولید میشود یادآور شد: چنانچه زیر ساختهای لازم برای کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نخود در استانها فراهم شود ایران به یکی از تولیدکنندگان برتر در جهان خواهد شد.