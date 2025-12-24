آیین رونمایی از وقف‌نامه موقوفات مسجد توفیق حضرت آیت‌الله العظمی کوهستانی(ره) نکا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین رونمایی از وقف‌نامه موقوفات مسجد توفیق حضرت آیت‌الله العظمی کوهستانی(ره) شهرستان نکا با حضور جمعی از نمازگزاران، امام جمعه نکا، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، فرماندار نکا و مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در مسجد توفیق آیت‌الله کوهستانی(ره) برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: بیش از ۸۰۰ موقوفه در استان مازندران غیرمتصرفی است و مدیریت آن‌ها بر عهده اشخاص قرار دارد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی افزود: موقوفه مسجد توفیق حضرت آیت‌الله العظمی کوهستانی(ره) دارای پیشینه تاریخی ارزشمند است و این مسجد با کمک مردم، خیرین و تلاش آیت‌الله بیانی خریداری و وقف شده است که جای تقدیر دارد.

وی خاطرنشان کرد: این موقوفه شامل مسجد، واحدهای تجاری، پزشکی و فرهنگی است و عواید آن برای امور فرهنگی و مذهبی همین مسجد هزینه می‌شود و از موقوفات شاخص کشور به شمار می‌رود.

آیت‌الله روح‌الله بیانی امام جماعت مسجد توفیق آیت‌الله کوهستانی(ره) نکا نیز در این مراسم گفت: این مسجد دارای پیشینه تاریخی است و در دوران طاغوت با تغییر کاربری از سینما به مسجد، به نمادی از مقابله با نظام شاهنشاهی تبدیل شد.

وی افزود: این بنا در سال ۱۳۴۱ به مسجد تبدیل شد اما تاکنون سند رسمی وقف نداشت و تنها یک برگ از روزنامه «ندای حق» از آن دوره باقی مانده بود که اکنون با تنظیم وقف‌نامه، این موقوفه برای آیندگان ثبت و ماندگار شد.

امام جماعت مسجد توفیق نکا با قدردانی از اهتمام سازمان اوقاف در صیانت از موقوفات گفت: نظارت بر اجرای دقیق نیت واقفان ضروری است تا در آینده هیچ‌گونه انحرافی در این موقوفه صورت نگیرد و این مسجد به پایگاهی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی برای خدمت به مردم تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی لایینی امام جمعه نکا گفت: وقف یک سنت ماندگار دینی و مصداق صدقه جاریه است که ثواب آن حتی پس از گذشت سال‌ها به واقف می‌رسد.

وی افزود: وقف، بذل و انفاق در راه خداست و سبب برکت در اموال واقفان می‌شود.

همچنین رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا گفت: موقوفات مسجد توفیق آیت‌الله کوهستانی(ره) حدود هزار و ۵۰ مترمربع مساحت دارد و ارزش تقریبی آن ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

حجت‌الاسلام اسماعیل مهری افزود: این موقوفه با کمک مردم، بازاریان، خیرین و آیت‌الله بیانی خریداری و وقف شده و نیت آن صرف هزینه‌های جاری مسجد و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی است و اداره اوقاف بر اجرای امینانه آن نظارت می‌کند.