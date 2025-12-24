پخش زنده
امروز: -
هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بانوان با برتری پالایش نفت آبادان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بانوان با برتری پالایش نفت آبادان پایان یافت.
بانوان بسکتبالیست آبادانی در مصاف با آکادمی نیکا با نتیجه ۹۶ -۷۲ پیروز شدند.
چهار دیدار هفته یازدهم (دوم مرحله برگشت) رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان (سه شنبه ۲ دی) در تهران برگزار شد.
در جریان این دیدارها و در اولین دیداری که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم گروه بهمن همچون دیدار رفت برابر ستاد گاز به برتری دست یافت و مجموع امتیازاتش را به ۱۹ رساند. بهترین بازیکن این دیدار مهلا عابدی بود که با ۱۷ امتیاز، ۳۱ ریباند، ۴ توپ ربایی، ۳ پاس گل و کارایی ۳۷ در ترکیب تیم گروه بهمن تاثیرگذاری بالایی داشت.
نفت آبادان هم با غلبه بر آکادمی بسکتبال نیکا به هشتمین برد خود دست یافت و ۱۸ امتیازی شد. دایاونا لوییس بازیکن این تیم با ۳۲ امتیاز، ۲۲ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۴۰ بهترین بازیکن زمین بود.
نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته یازدهم لیگ برتر بانوان به این شرح است:
* ستاد گاز تهران ۴۸ - گروه بهمن تهران ۷۷
* آکادمی بسکتبال سحر ۵۴ - کاسپین تهران ۴۳
* آکادمی بسکتبال نیکا ۷۲ - پالایش نفت آبادان ۹۶
*فراور شریف سبز تهران ۳۸ - قهوه باتسام مشهد ۶۳
پالایش نفت آبادان با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول لیگ برتر قرار گرفت.