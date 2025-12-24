به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان با برتری پالایش نفت آبادان پایان یافت.

بانوان بسکتبالیست آبادانی در مصاف با آکادمی نیکا با نتیجه ۹۶ -۷۲ پیروز شدند.

چهار دیدار هفته یازدهم (دوم مرحله برگشت) رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان (سه شنبه ۲ دی) در تهران برگزار شد.

در جریان این دیدار‌ها و در اولین دیداری که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم گروه بهمن همچون دیدار رفت برابر ستاد گاز به برتری دست یافت و مجموع امتیازاتش را به ۱۹ رساند. بهترین بازیکن این دیدار مهلا عابدی بود که با ۱۷ امتیاز، ۳۱ ریباند، ۴ توپ ربایی، ۳ پاس گل و کارایی ۳۷ در ترکیب تیم گروه بهمن تاثیرگذاری بالایی داشت.

نفت آبادان هم با غلبه بر آکادمی بسکتبال نیکا به هشتمین برد خود دست یافت و ۱۸ امتیازی شد. دایاونا لوییس بازیکن این تیم با ۳۲ امتیاز، ۲۲ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۴۰ بهترین بازیکن زمین بود.

نتیجه دیدار‌های برگزار شده در هفته یازدهم لیگ برتر بانوان به این شرح است:

* ستاد گاز تهران ۴۸ - گروه بهمن تهران ۷۷

* آکادمی بسکتبال سحر ۵۴ - کاسپین تهران ۴۳

* آکادمی بسکتبال نیکا ۷۲ - پالایش نفت آبادان ۹۶

*فراور شریف سبز تهران ۳۸ - قهوه باتسام مشهد ۶۳

پالایش نفت آبادان با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول لیگ برتر قرار گرفت.