به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: عملیات اجرایی احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در بوستان گلابدره در حال تکمیل و به مراحل پایانی خود رسیده است و به‌زودی وارد مدار تولید برق پاک خواهد شد.

وی افزود: این نیروگاه خورشیدی از سه سازه ۵۰ کیلوواتی تشکیل شده که تاکنون دو سازه آن به‌همراه تمامی پنل‌ها نصب شده و سازه سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد.

خیراتیان صفایی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه، سالانه حدود ۲۲۵ مگاوات‌ساعت برق پاک به شبکه سراسری تزریق می‌شود و این اقدام می‌تواند از انتشار بیش از ۱۷۰ تن گاز دی‌اکسیدکربن در سال جلوگیری کند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: با تکمیل این پروژه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی منطقه یک به ۲۳۵ کیلووات خواهد رسید که گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلاینده‌ها و حرکت به‌سوی شهری سبز و پایدار محسوب می‌شود.