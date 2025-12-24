پخش زنده
بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در آستانه بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: عملیات اجرایی احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در بوستان گلابدره در حال تکمیل و به مراحل پایانی خود رسیده است و بهزودی وارد مدار تولید برق پاک خواهد شد.
وی افزود: این نیروگاه خورشیدی از سه سازه ۵۰ کیلوواتی تشکیل شده که تاکنون دو سازه آن بههمراه تمامی پنلها نصب شده و سازه سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد.
خیراتیان صفایی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این نیروگاه، سالانه حدود ۲۲۵ مگاواتساعت برق پاک به شبکه سراسری تزریق میشود و این اقدام میتواند از انتشار بیش از ۱۷۰ تن گاز دیاکسیدکربن در سال جلوگیری کند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: با تکمیل این پروژه، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی منطقه یک به ۲۳۵ کیلووات خواهد رسید که گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلایندهها و حرکت بهسوی شهری سبز و پایدار محسوب میشود.