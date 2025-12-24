به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان تربت جام گفت: انتخابات هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان تربت‌جام با حضور اعضای هیئت نظارت و ۳۰ نفر از معتمدین در محل فرمانداری برگزار شد.

محسن مه‌آبادی افزود: پس از برگزاری رأی‌گیری، از میان افراد حاضر، هشت نفر به‌عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: اعضای اصلی هیئت اجرایی شامل عاطفه خدمتگزار احمدی، محمود جباری، اصغر خوشخو، علی توکلی‌راد، محمود جامی، احمد سارمی، عبدالخالق یعقوبی و مصطفی دامن‌پاک هستند و احمد اربابی، محمدجواد حیدری، محمد دوستخواه، محمدعلی صالحی و حسین ضربی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

مه آبادی تاکید کرد: این انتخابات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در فضایی قانونی برگزار شد.