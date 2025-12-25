فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از کشف سفال و ظروف تاریخی مربوط به قرون ۵ و ۶ هجری در شهرستان ابهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سرهنگ ناصر حبیبیان گفت:مجموعه‌ای از سفال‌ها و ظروف تاریخی مربوط به قرون ۵ و ۶ هجری قمری در شهرستان ابهر کشف شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این آثار در پی گزارش مخبرین محلی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از نقاط این شهرستان شناسایی و کشف شد.

حبیبیان گفت: پس از هماهنگی با دادستان شهرستان ابهر، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی به همراه نیرو‌های انتظامی در محل حاضر شده و ضمن کشف اشیای تاریخی، نسبت به توقیف ابزار و ادوات حفاری اقدام کردند.

وی افزود: در این پرونده یک نفر متهم دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

حبیبیان گفت: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان زنجان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌طور جدی با هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به مواریث فرهنگی کشور برخورد می‌کند و از شهروندان خواست هنگام مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به اداره میراث فرهنگی یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.