فرمانده پایگاه دریایی بوشهر گفت: تامین امنیت مبادلات تجاری کشور به همت نیروی دریایی ارتش انجام میشود و این نیرو نقش مهمی در استمرار تجارت دریایی کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پایگاه دریایی بوشهر امروز تنها یک مرکز عملیاتی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین مراکز تربیت، افسران توسعه مهارتهای تخصصی و ارتقای توان رزمی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این پایگاه که در دوران دفاع مقدس ستون اصلی پشتیبانی دریایی کشور بود اکنون با بهره گیری از پیشرفتهترین شبیه سازها و دورههای تخصصی در رستههای مختلف نقش تعیین کنندهای در آماده سازی نیروهایی ایفا میکند که باید دشوارترین مأموریتها را در آبهای آزاد و شرایط پیچیده عملیاتی بر عهده بگیرند؛ در این مجموعه، علم روز با تجربه میدانی و ایمان عمیق نیروها تلفیق شده و همین ون ترکیب پایگاه بوشهر را به یکی از ارکان اصلی اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و آبهای دور دست تبدیل کرده است. با حضور در این پایگاه پای صحبتهای فرمانده پایگاه نشستیم تا با مأموریتها و فعالیتهای این پایگاه راهبردی بیشتر آشنا شویم؛ فرمانده پایگاه دریایی بوشهر مجموعه تحت فرماندهی خود را پل میان دانشگاه و میدان رزم توصیف میکند پلی که قرار است دانش نظری را به تجربه عملی پیوند بزند و افسران جوان را برای ورود به سختترین صحنههای مأموریتهای دریایی آماده سازد.
تحولی به نام شبیه ساز آینده سازی در عرصه آموزش نظامی
ارتقای این پایگاه از منطقه به پایگاه دریایی فرصتی ایجاد کرده تا مأموریت آن رنگ و بوی تازهای بگیرد. اکنون آموزش دورههای رستهای مقدماتی و عالی بخش عمده وظایف پایگاه است و ایجاد تحول در زیر ساختهای آموزشی در کانون برنامههای این مرکز قرار دارد. راه اندازی شبیه سازهای به روز در حوزه ناوبری هوانوردی غواصی کنترل صدمات و سایر رستههای تخصصی نمونهای از این تحول است؛ تجهیزاتی که در دو سال گذشته با حمایت فرماندهی نیروی دریایی ارتش ایجاد شده و پایگاه بوشهر را در ردیف مراکز آموزشی پیشرفته نیروهای مسلح قرار داده است. دلیل این تمرکز بر شبیه سازها سرعت تحولات جهان در عرصه علوم و فناوری دریایی است؛ تحولی که ایجاب کرده آموزشها بر اساس علم روز نیازهای عملیاتی و شرایط واقعی مأموریتها طراحی شود. شبیه سازها این امکان را فراهم کردهاند که نیروها بدون حضور در محیط واقعی دریا شرایط سخت پیچیده و گاه غیر قابل پیش بینی عملیات دریایی را تجربه کنند؛ تجربهای که در افزایش مهارت آمادگی و توان مقابله با تهدیدات نقش حیاتی دارد.
نیروی دریایی مدافع مرزها و همراه روزهای سخت ملت
نیروی دریایی ارتش تنها در مرزهای دریایی کشور خدمات ارائه نمیکند؛ بلکه در حوادث طبیعی بحرانها و وضعیتهای اضطراری نیز نقشی محوری دارد از سیل خوزستان و زلزله بم تا خدمات رسانی گسترده در دوران همه گیری کرونا این نیرو با تمام ظرفیت خود در میدان بوده است. این روحیه هم پیمانی با مردم در نیروی دریایی ریشه دار است چه در گذشته که بخش عمده پشتیبانی جنگ تحمیلی از طریق دریا انجام شد و چه امروز که بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور وابسته به امنیت خطوط دریایی است. اگر در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۰ هزار کشتی همراهی شد؛ امروز نیز تامین امنیت مبادلات تجاری کشور به همت همین نیرو از دریا انجام می شود؛ دریادار دوم درخوران نقش نیروی دریایی را دلیل اصلی استمرار تجارت دریایی کشور در شرایط سخت بود آن مان دادهاند بین المللی میداند.
تحلیل دفاع مقدس ۱۲ روزه نفوذپذیری دشمن و برتری ایران
یکی از بخشهای مهم گفت و گوی ما با فرمانده پایگاه بوشهر تحلیل او از دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر است. وی با اشاره به این که این جنگ کوتاه، اما درس آموز بود تأکید میکند که روشها و راهبردهای جدیدی در این عملیاتها به کار گرفته شد که نقاط ضعف و قوت خود و دشمن را آشکار ساخت با وجود تبلیغات رژیم غاصب صهیونیستی درباره نفوذ ناپذیری سامانههای پدافندی اش نتایج این جنگ نشان داد این سامانهها ضربات سنگینی دریافت کردهاند؛ ضرباتی که آن رژیم هنوز مانع انتشار کامل آن شده است. این تجربه به تعبیر فرمانده پایگاه بار دیگر نشان داد ایران در حوزههایی مانند موشکی توانایی و فاصلهای فراتر از آنچه دشمن تصور میکرد دارد هر چند این موفقیتها حاصل سالها تلاش علمی و فنی در کنار ایمان اراده و مقاومت نیروهای مسلح است.
تربیت افسران از کلاس درس تا اقیانوسها
افسران نیروی دریایی پس از پایان دوره چهار ساله دانشگاهی به مدت یک سال در پایگاه بوشهر آموزش عملی میدانی و مهارتی میبینند تا برای تحویل گرفتن یگان و ورود به مأموریتهای واقعی آماده شوند. این دوره به نوعی سختترین مرحله تبدیل دانشجو به افسر دریایی است؛ چرا که به تعبیر فرمانده در نیروی دریایی دو جنگ همیشه همراه نیروهاست جنگ با دریا برای زنده ماندن و جنگ با دشمن برای انجام مأموریت این ترکیب منحصربهفرد از مهارت رزمی تخصص فنی و تحمل شرایط ویژه سبب شده افسران نیروی دریایی بلافاصله پس از تحویل یکان راهی مأموریتهای چند ماهه شوند؛ مأموریتهایی که گاه هزاران کیلومتر دورتر از وطن و بدون امکان دریافت حمایت فوری از کشور صورت میگیرد. همین فاصله و اتکا به خود باعث میشود نیروها پیوندی عمیقتر با ایمان و معنویت داشته باشند؛ پیوندی که فرمانده پایگاه آن را به خوبی در تجربههای دریایی مختلف مشاهده کرده است.
ایمان برترین سلاح تکاور ایرانی
تکاوران دریایی ایران همواره بخش ویژهای از توان رزمی کشور بودهاند. به گفته امیر دریادار دوم درخوران تکاوری دریایی یکی از سختترین دورههای نظامی در جهان است و تکاوران ایرانی با عبور از این دورهها در سطحی قرار میگیرند که میتوانند مأموریتهای خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام دهند. نمونه بارز این توانمندی عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده توسط دزدان دریایی در فاصله دو هزار کیلومتری از نزدیکترین ساحل است عملیاتی که در آن بدون پرداخت هیچ امتیازی ۱۵ دزد دریایی بازداشت و کشتی آزاد شد بدون آن که حتی یک نیروی ایرانی آسیب ببیند. این عملیات که کشورهای دیگر بیشتر با تلفات یا پرداخت پول از آن عبور میکردند با اتکا به ایمان مهارت و شجاعت تکاوران ایرانی سرانجام به نتیجه رسید.
وابستگی حیاتی کشور به دریا
اگر چه اهمیت نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس آشکار شد، اما امروز این اهمیت بیشتر نیز شده است با وابستگی ۸۳ درصد از مبادلات کشور به مسیر دریایی امنیت این مسیرها برای اقتصاد صادرات نفت و تجارت بین الملل حیاتی است و هرگونه خلل در این مسیر کشور را با چالش جدی روبه رو میکند پایگاه دریایی بوشهر با انجام مأموریتهای همراهی مقابله با تهدید جلوگیری از تفتیش و حفظ حضور در آبهای آزاد نقشی بی بدیل در امنیت اقتصادی ایران دارد. اگر اقتدار دریایی وجود نداشت دشمنان اجازه نمیدادند حتی کشتیهای ایرانی از اسکلهها خارج شوند چه برسد به اعزام آنها تا دورترین نقاط جهان.
خودکفایی در ساخت و تعمیر ناوگان
جمهوری اسلامی ایران در ساخت و تعمیرات دریایی امروز جزو کشورهای توانمند جهان است. ساخت ناوگان نظامی و تجاری ساخت ناوشکن رزم ناو و انواع شناورها نماد این توانمندی است. به گفته دریادار دوم درخوران ناوگروههایی که با شناورهای ساخت داخل موفق به عبور از اقیانوسها و دور زدن کره زمین شدهاند بهترین گواه برای این رشد هستند. پایگاههای دریایی و کارخانجات صنعت دریایی با حمایت وزارت دفاع مأموریت دارند بر اساس نهضت قطعه سازی و خود کفایی مسیر توسعه را ادامه دهند.
خانه بندر آرامش دریانوردان
با همه سختیهای دریا بخش بزرگی از موفقیتها به خانوادههای کارکنان نیروی دریایی باز میگردد. مأموریتهای چندماهه در دور دستها بار سنگین زندگی را بر دوش همسران و مادران میگذارد به همین دلیل توجه به خانواده نیروها از اولویتهای فرماندهی محترم نیروی دریایی و به تبع آن در پایگاه دریایی بوشهر است. برنامههای رفاهی دیدارهای دورهای با خانوادهها تقویت شهرکهای سازمانی فراهم کردن امکانات تفریحی و ورزشی بخشی از این سیاست حمایتی است؛ سیاستی که به گفته فرمانده پایگاه ثواب نیمی از مأموریت نیروها را شامل خانوادهها میکند.
جنگ شناختی مرزهای جدید نبرد
یکی از محورهای مهم آموزش در پایگاه بوشهر جنگ شناختی و عملیات روانی است. دشمنان امروز بیش از هر چیز نقاط قوت کشور را هدف گرفتهاند و وحدت و انسجام ملی بزرگترین عامل شکست آنان است. آموزش این مباحث عمدتا به صورت مستقیم توسط فرمانده نیروی دریایی ابلاغ میشود که نشان دهنده اهمیت آن در ساختار دفاعی کشور است.
پایگاهی که آینده نیروی دریایی را میسازد
مروری بر ساختار مأموریتها و دستاوردهای پایگاه دریایی بوشهر نشان میدهد که این مجموعه نه تنها یک مرکز عملیاتی بلکه یکی از ستونهای اصلی تربیت نیروی انسانی ارتقای مهارت تقویت توان رزمی و توسعه علوم دریایی در نیروی دریایی ارتش است. از شبیه سازهای پیشرفته تا تربیت تکاوران زبده از ساخت تجهیزات تا مأموریتهای دشوار دریایی از حفظ امنیت تجارت تا امدادرسانی در بحرانها از تقویت خانوادهها تا مقابله با جنگ شناختی این پایگاه بخش مهمی از منظومه اقتدار دریایی ایران را تشکیل میدهد. درک نقش این مرکز یعنی درک جایگاه نیروی دریایی در امنیت ملی نیرویی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب راهبردی، حیاتی و تعیین کننده است و امروز بیش از هر زمان دیگری بار حفاظت از منافع ایران در آبهای آزاد را بر دوش می کشد.