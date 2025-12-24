به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان برخوار گفت: هیئت اجرایی در کنار هیات نظارت و عوامل انتظامی و خدماتی بیش از ۳ هزار نفر برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خدمت رسانی می‌کنند.

رضا علی معصومی افزود: در این انتخابات حامد جزی، مرتضی روانبخش، عبدالرضا هادی، عبدالغفار فاتحی، محمد علی کمالی مقدم، محمد داوری، عباس ملایی و مهدی جعفری به عنوان اعضای اصلی هیئت نظارت و داود جعفری، مصطفی جعفری، حسین حیدری، اعظم شاهقلیانو منصور منصوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

وی گفت: اعضای هیات نظارت شهرستان برخوار آقایان محمد رضانی، علیرضا طالبی، علی اکبر کمالی، عباسعلی شریفی و محمود عدالتی نیا هستند.