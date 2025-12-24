فدراسیون بین‌المللی موی‌تای، تقویم رسمی مسابقات سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد و تیم‌های ملی موی‌تای ایران امکان حضور در ۹ رویداد بین‌المللی، قاره‌ای و جهانی را خواهند داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون بین‌المللی موی‌تای IFMA، نخستین رویداد پیش‌روی موی‌تای ایران در این تقویم، بازی‌های آزاد مسترز است که از ۶ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) به میزبانی ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. رقابت‌های موی‌تای این رویداد نیز در بازه ۱۲ تا ۱۴ فوریه (۲۳ تا ۲۵ بهمن) برگزار خواهد شد.

پس از آن، جام آزاد بین‌المللی IFMA از ۲۵ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۶ (۵ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵) در آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود.

در ادامه، نخستین دوره مسابقات جهانی دانش‌آموزی موی‌تای تحت حمایت فدراسیون جهانی ورزش مدارس (ISSF) از ۶ تا ۱۰ می ۲۰۲۶ (۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) به میزبانی کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

در سال میلادی پیش رو، ایفما دو رویداد قهرمانی جهان در رده بزرگسالان را در تقویم خود گنجانده است. نخست مسابقات قهرمانی جهان مالزی است که ۶ تا ۱۶ می ۲۰۲۶ (۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) در کوالالامپور برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیگر رویداد جهانی این رده، از یکم تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵) در شهر پریشتینا کوزوو برگزار خواهد شد.

یکی دیگر از رویداد‌های مهم سال آینده، مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان (FISU) در بخش ورزش‌های مبارزه‌ای است که از ۸ تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) در شهر برازیلیا برزیل برگزار خواهد شد.

طبق تقویم IFMA، دومین دوره مسابقات قهرمانی ارتش‌های جهان (CISM) نیز در جولای ۲۰۲۶ (تیر تا مرداد ۱۴۰۵) و به میزبانی بانکوک تایلند برگزار می‌شود که زمان دقیق آن هنوز به تأیید نهایی نرسیده است.

همچنین مسابقات قهرمانی جهان جوانان IFMA از ۱۵ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۵) به میزبانی یونان برگزار می‌شود.

در پایان سال نیز بازی‌های داخل سالن و هنر‌های رزمی آسیا / قهرمانی آسیا در دسامبر ۲۰۲۶ (آذر و دی‌ ۱۴۰۵) به میزبانی ریاض عربستان سعودی برگزار خواهد شد که زمان دقیق این رقابت‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

ضمن اینکه با توجه به صحبت‌های دبیرکل ایفما در جلسه برخط اخیر این فدراسیون، به احتمال زیاد، موی‌تای در فهرست رسمی بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن نیز قرار خواهد گرفت.