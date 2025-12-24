پخش زنده
امروز: -
آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان تهران نسبت به روز گذشته افزایش یافته و در این میان، بهارستان با ثبت شاخص ۱۹۸ در آستانه ورود به وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخصهای کیفیت هوای استان تهران امروز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از شهرها و مناطق پرجمعیت استان در وضعیت ناسالم برای همه گروهها و در برخی نقاط در آستانه ورود به شرایط بسیار ناسالم قرار گرفتهاند؛ روندی که نسبت به روز گذشته نیز در اغلب مناطق افزایشی بوده و زنگ هشدار تازهای برای مدیریت شهری و سلامت عمومی به صدا درآورده است.
بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، بهارستان با شاخص ۱۹۸ آلودهترین نقطه استان تهران در روز جاری است؛ عددی که تنها یک گام با وضعیت «بسیار ناسالم» فاصله دارد. پس از آن، باغستان شهریار با شاخص ۱۸۰ و شهریار با شاخص ۱۶۹ در صدر مناطق بحرانی قرار دارند.
در کمربند جنوبی و جنوبغربی استان نیز شرایط نگرانکننده است؛ اسلامشهر و قرچک هر دو با شاخص ۱۶۵، ورامین با ۱۶۳، پاکدشت با ۱۵۹، پیشوا با ۱۵۶ و ملارد با ۱۵۳ همگی در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شدهاند.
شهر تهران نیز امروز با شاخص ۱۵۲ وارد محدوده ناسالم شده است؛ عددی که نسبت به روز گذشته افزایش نشان میدهد و بیانگر تشدید پایداری آلایندهها در هوای پایتخت است.
مقایسه شاخصها با روز گذشته نشان میدهد که در اغلب این مناطق، بهویژه بهارستان، باغستان شهریار، شهریار، اسلامشهر و تهران، افزایش محسوس غلظت آلایندهها ثبت شده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را ناشی از تداوم وارونگی دما، کاهش سرعت باد و افزایش منابع آلاینده ثابت و متحرک میدانند.
در مقابل، مناطق مرتفعتر و شرقی–شمالشرقی استان وضعیت بهتری دارند، فیروزکوه با شاخص ۶۷، دماوند با ۸۰، شهرقدس با ۸۴، پردیس با ۹۱ و رباطکریم با ۹۶ در محدوده قابل قبول تا ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتهاند؛ هرچند همین مناطق نیز نسبت به روزهای پاک فاصله محسوسی دارند.
کارشناسان محیطزیست تأکید میکنند، که تداوم این شرایط، بهویژه در مناطق پرجمعیت جنوب و جنوبغرب استان، میتواند خطرات جدی برای سلامت سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و حتی عموم شهروندان ایجاد کند. افزایش مراجعات تنفسی به مراکز درمانی در روزهای اخیر، مؤید همین نگرانیهاست.
در چنین شرایطی، توصیه میشود شهروندان بهویژه گروههای حساس از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، فعالیتهای ورزشی در فضای آزاد کاهش یابد و استفاده از وسایل حملونقل عمومی بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش تولید آلایندهها جدیتر گرفته شود.
البته طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، از ظهر و بعد از ظهر امروز وزش باد در استان تهران، امید به کاهش آلایندهها را افزایش میدهد.