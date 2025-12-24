به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محسن قهرمان‌نژاد در بازدید از مرکز قرنطینه گیاهی گمرک تبریز و کلینیک گیاهپزشکی گلشن سبز تبریز، هدف از این بازدید را بررسی نحوه اعمال قوانین قرنطینه و بهداشت گیاهی، تبادل نظر در خصوص ارتقای روش‌های نظارتی و بررسی فرآیند‌های مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی دانست و گفت: در این بازدید مسئولان مرکز قرنطینه و کلینیک گیاهپزشکی، روند نمونه‌برداری، کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی و همچنین فرآیند‌های صدور گواهی بهداشتی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی را ارائه کردند.

وی در جریان بازدید با تأکید بر اهمیت رعایت دقیق قوانین قرنطینه گیاهی گفت: حفظ سلامت محصولات کشاورزی و جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های گیاهی، نه تنها به افزایش کیفیت و ایمنی محصولات صادراتی کمک می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تضمین می‌نماید.

قهرمان‌نژاد افزود: نظارت مستمر بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی و تعامل نزدیک با مراکز قرنطینه و کلینیک‌های گیاهپزشکی، می‌تواند به ارتقای سطح آگاهی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی منجر شود و فرآیند‌های قانونی و بهداشتی را در این حوزه تقویت کند.

در این بازدید کارشناسان حاضر با تبادل نظر در خصوص چالش‌ها و راهکار‌های بهبود نظارت بر محصولات کشاورزی، بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای سامانه های کنترل بهداشتی تاکید کردند تا فرآیند‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی در استان به شکل دقیق و اثرگذار اجرا شوند.