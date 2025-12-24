پخش زنده حساس‌ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر والیبال در برنامه «ورزش ایران»، پخش مستقیم مرحله مقدماتی کشتی آزاد، بازپخش دیدار خاطره‌انگیز استقلال و الشرطه و پوشش زنده فوتبال النصر و الزورا، امروز در قاب شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه‌مندان رشته‌های مختلف ورزشی می‌شود.

روز پرهیجان در شبکه ورزش با والیبال، کشتی و فوتبال

روز پرهیجان در شبکه ورزش با والیبال، کشتی و فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه از ساعت ۱۵:۳۰، نخستین دیدار هفته هشتم لیگ برتر والیبال مردان را میان دو تیم پیکان و فولاد سیرجان به صورت زنده و در قالب برنامه «ورزش ایران» پخش می‌کند.

این دیدار که یکی از حساس‌ترین مسابقات هفته هشتم لیگ برتر والیبال محسوب می‌شود، با گزارشگری اختصاصی روی آنتن می‌رود.

تیم فولاد سیرجان با کسب هفت پیروزی متوالی و بدون شکست، مقتدرانه در صدر جدول لیگ قرار دارد و پیکان نیز از مدعیان همیشگی این رقابت‌هاست.

پخش زنده مرحله مقدماتی کشتی آزاد

شبکه ورزش همچنین در جریان رقابت‌های مرحله مقدماتی کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی)، این مسابقات را امروز از ساعت ۱۸ به‌صورت زنده پخش خواهد کرد.

این رقابت‌ها با حضور بیش از ۴۰۰ کشتی‌گیر از استان‌های مختلف کشور به میزبانی شهر تبریز برگزار می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

فوتبال خاطره‌انگیز استقلال و الشرطه

از دیگر برنامه‌های امروز شبکه ورزش، پخش دیدار خاطره‌انگیز تیم‌های استقلال ایران و الشرطه عراق از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ است که چهارشنبه ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.

پخش بازی‌های خاطره‌انگیز، بنا به درخواست مخاطبان شبکه ورزش، در جدول پخش این شبکه قرار گرفته است.

پخش زنده فوتبال النصر و الزورا

در ادامه، شبکه ورزش امشب ساعت ۱۹:۳۰، دیدار دو تیم النصر عربستان و الزورا عراق را به صورت مستقیم از رقابت‌های دور ششم و پایانی مرحله گروهی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا فصل ۲۶ـ۲۰۲۵ پوشش خواهد داد.

این مسابقه با گزارشگری میثم محمدزاده پخش می‌شود. گفتنی است تیم النصر با وجود قطعی‌شدن صعودش به مرحله بعد، در این دیدار با حضور کریستیانو رونالدو به میدان می‌رود؛ بازیکنی که تاکنون در دیدار‌های آسیایی النصر به میدان نرفته و حضورش امشب بر جذابیت این مسابقه افزوده است.