فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف جسد مردی حدودا ۳۵ ساله و بدون مدارک شناسایی، درون رودخانه سفیدرود در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا گفت: در پی کشف جسد مردی در داخل رودخانه سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: با بررسیهای پلیس مشخص شد، متوفی مردی حدودا ۳۵ ساله است که مدارک شناسایی ندارد و چند روز از فوت وی میگذرد.
فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: جسد متوفی برای شناسایی و مشخص شدن علت مرگ، به پزشکی قانونی شهرستان تحویل داده شد.