اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای تایباد انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: مریم توسلی، عبدالله خوافی، عباسعلی عبدالقادری، غلامحسن جنگی، حمزه قاسمی، جوانمرد امید، غلام سرور صادقی و غلام حسن عطا محمدی در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی این شهرستان بیشترین آرا را کسب کردند.

حسین جمشیدی افزود: سلامت انتخابات مهمترین و محوری‌ترین هدف هیئت‌های اجرایی و سایر عوامل این رویداد تاریخی است و اعضای هیئت‌های اجرایی به عنوان معتمدان و نمایندگان اقشار مختلف در تقویت مشارکت اجتماعی انتخابات نقش زیادی دارند.

وی ادامه داد: برگزاری انتخاباتی شفاف، سالم، پرشور و قانون‌مدار نماد اقتدار نظام است و همه ما موظفیم با تمام توان در این مسیر گام برداریم از همه ظرفیت‌های لازم باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات پیش رو در تراز جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.