فراخوان نهمین جشنواره رسانهای ابوذر در لرستان
مسئول بسیج رسانه لرستان از انتشار نهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر لرستان با محورهای متنوع در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مسئول بسیج رسانه لرستان در جلسه هماهنگی نهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر، از آغاز رسمی این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت: جشنواره رسانهای ابوذر در نهمین دوره خود با هدف تقویت جریان رسانهای متعهد، انقلابی و دغدغهمند، میزبان آثار فعالان رسانهای استان خواهد بود.
رضا مریدیاصل، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت جشنواره و کاهش نقاط ضعف دورههای گذشته، به محورهای اصلی جشنواره اشاره کرد افزود: در این دوره، بخش ویژهای به جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافته و سایر محورهای جشنواره شامل جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، امیدآفرینی و نشاط اجتماعی، خانواده و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی اسلامی است.
مریدیاصل درباره قالبهای قابل پذیرش در جشنواره گفت: آثار میتوانند در قالبهای گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشنگرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارسال شوند.
مسئول بسیج رسانه لرستان با اعلام جزئیات نحوه شرکت در جشنواره گفت: شرکتکنندگان میتوانند در بخش کشوری جشنواره در دو بخش جشنواره شرکت کرده و در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کنند.
وی افزود: در بخش استانی جشنواره که با موضوعات محیط زیست لرستان و ورزش و نشاط اجتماعی برگزار میشود، محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
مریدیاصل ضمن قدردانی از همراهی انجمنها و خانه مطبوعات استان گفت: امیدواریم با همکاری همه نهادها و فعالان رسانهای، جشنواره امسال با کیفیتی بالاتر و در شأن جامعه رسانهای لرستان برگزار شود.