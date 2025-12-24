به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول بسیج رسانه لرستان در جلسه هماهنگی نهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر، از آغاز رسمی این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر در نهمین دوره خود با هدف تقویت جریان رسانه‌ای متعهد، انقلابی و دغدغه‌مند، میزبان آثار فعالان رسانه‌ای استان خواهد بود.

رضا مریدی‌اصل، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت جشنواره و کاهش نقاط ضعف دوره‌های گذشته، به محور‌های اصلی جشنواره اشاره کرد افزود: در این دوره، بخش ویژه‌ای به جنگ ۱۲ روزه اختصاص یافته و سایر محور‌های جشنواره شامل جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، امیدآفرینی و نشاط اجتماعی، خانواده و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی اسلامی است.

مریدی‌اصل درباره قالب‌های قابل پذیرش در جشنواره گفت: آثار می‌توانند در قالب‌های گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارسال شوند.

مسئول بسیج رسانه لرستان با اعلام جزئیات نحوه شرکت در جشنواره گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش کشوری جشنواره در دو بخش جشنواره شرکت کرده و در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کنند.

وی افزود: در بخش استانی جشنواره که با موضوعات محیط زیست لرستان و ورزش و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود، محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

مسئول بسیج رسانه لرستان گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ دی تعیین شده و مراسم اختتامیه در نیمه سوم دی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند به نشانی [ https://moojekhabar.ir/abozar.php](https://moojekhabar.ir/abozar.php) مراجعه کنند.

مریدی‌اصل ضمن قدردانی از همراهی انجمن‌ها و خانه مطبوعات استان گفت: امیدواریم با همکاری همه نهاد‌ها و فعالان رسانه‌ای، جشنواره امسال با کیفیتی بالاتر و در شأن جامعه رسانه‌ای لرستان برگزار شود.