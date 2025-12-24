تأکيد بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی در حوزه هوش مصنوعی
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و پراکنده، مواد ۲ و ۳ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را مبنی بر ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی مغایر سیاستهای کلی نظام دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هیئت عالی نظارت پس از ارائه نظرات کمیسیونهای «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» و مرکز «ارزیابی و نظارت راهبردی» مجمع در خصوص مغایرت ۷ ماده از «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» و استماع نظرات مجلس، شورای عالی فضای مجازی و دولت، اعضای هیئت عالی به تبادل نظر پرداختند و ضمن اشاره به ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و پراکنده، بر ساماندهی، تنظیمگری و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی تأکید کردند.
در نهایت، اعضای هیئت عالی نظارت مواد ۲ و ۳ را مغایر سیاستهای کلی نظام اداری و نظام قانونگذاری دانستند.