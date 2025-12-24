تأکيد بر پرهیز از ایجاد ساختار‌های موازی در حوزه هوش مصنوعی

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پرهیز از ایجاد ساختار‌های موازی و پراکنده، مواد ۲ و ۳ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را مبنی بر ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست.