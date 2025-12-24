پخش زنده
امروز: -
۹۸ شعبه دادگاه صلح در استان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در بازدید سرزده از مجتمعهای قضایی شهر اصفهان از حجم بالای ورودی پروندهها یاد کرد و افزود: پس از استقرار شعب دادگاه صلح، بنا برقانون جدید، رسیدگی به ۳۰ درصد از پروندههای محاکم، به شعب دادگاه صلح محول شده است و کار بیشتر قضات و کارمندان، حجم بالایی از پرونده به این شعب ارجاع شده و موجودی شعب بسیار بالا است.
حجتالاسلام اسداله جعفری افزود: در یک سال گذشته بیش از ۳۹۱ هزار فقره پرونده به شعب دادگاه صلح ارجاع شد که از این تعداد به ۳۰۹ هزار پرونده رسیدگی شده است.
حجتالاسلام جعفری گفت: با توجه به محدودیت دستگاه قضایی استان از نظر نیروی انسانی و فضای فیزیکی از تعداد ۱۳۲ شعبه دادگاه صلح که قرار است در استان راهاندازی شود، تعداد ۹۸ شعبه راهاندازی و از این تعداد ۳۵ شعبه در مرکز استان فعال شده است.
رئیس کل دادگستری استان از نامناسب بودن فضای فیزیکی در مجتمعهای قضایی اصفهان نیز به عنوان یکی دیگر از مسائل، یاد کرد و گفت: با پیگیریهای مستمر و عنایت ویژه رئیس قوه قضاییه، پروژههای عمرانی دادگستری استان در سال آینده به پایان میرسد و بسیاری از مشکلات در حوزه فضای اداری رفع خواهد شد.
وی مجموع آمار صلح سازش را در استان ۴۰ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد:با اجرا شدن برنامههای دادگستری استان در حوزه جذب و تخصیص نیروی اداری و قضایی تا پایان سال، طولانی شدن دادرسی در سال آینده کاهش مییابد.