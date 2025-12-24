ثبت احوال کشور اعلام کرد: بیش از ۱۳ هزار واقعه ولادت چند قلوزایی در کشور از ابتدای سال تا کنون به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،­ مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال از ثبت ۱۳ هزار و ۴۸۹ واقعه ولادت حاصل از چند قلوزایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور خبر داد.

بر اساس گزارش این مرکز؛ ­­در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۶۷۹۷۴۶ واقعه ولادت ثبت شده در کشور، تعداد ۱۳۰۵۲ واقعه دوقلوزایی، ۴۲۵ واقعه سه قلوزایی، ۱۲ واقعه چهار قلوزایی در کشور به وقوع پیوسته است.

بر اساس این گزارش بیشترین درصد ولادت‌های ثبت شده در کشور بر حسب ترتیب تولد فرزندان، مربوط به فرزند اول با ۳۵.۹ درصد و فرزند دوم با ۳۵.۵ درصد بوده است.

همچنین در ۹ ماهه ۱۴۰۴ تعداد ۳۲۳۹۰۹ واقعه فوت در کشور به ثبت رسیده است، که میانیگن سن فوت در زنان ۷۰.۶ و میانگین سن فوت در مردان ۶۴.۳ سال است.

بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۳۳۳۳۳۷ واقعه ازدواج و ۱۴۰۹۰۴ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است.