۴۰ دستگاه ماشین آلات جدید مکانیزه نظافت شهری در اصفهان به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان به شبکه نظافت شهری افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: با اضافه‌شدن این خودرو‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین ۱۰ تا ۲۰ دستگاه دیگر میانگین سنی ناوگان به مدت ۱۰ سال تثبیت می‌شود و این مسیر در سال‌های آینده هم برای دستیابی به استاندارد‌های جهانی تداوم می‌یابد.

هادی اسحاقیان افزود: پیش‌از این، میانگین عمر ماشین‌آلات خدمات شهری حدود ۱۵ سال بود، درحالی‌که استاندارد جهانی این عدد ۱۰ سال تعریف شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم گفت: نتیجه ورود این خودرو‌های جدید، از همان روز‌های ابتدایی برای مردم قابل‌مشاهده است و شهروندان شهر تمیزتری را تجربه می‌کنند.

امیر سامع با اشاره به اینکه ماشین‌آلات مکانیزه با هزینه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان، تحولی محسوس در ناوگان خدمات شهری ایجاد می‌کند، افزود: ورود ۴۰ خودروی جدید نظافت شهری بخشی از «بسته ۶۰ طرح شاخص» شهرداری اصفهان است که به بهره برداری رسیده و بخشی دیگر هم در آستانه بهره برداری است.