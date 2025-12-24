شاخص کل بورس تهران سوم دی با افزایش ۹۲ هزار و ۷۸۲ واحدی معادل ۲.۳۶ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۲۸ هزار و ۵۵۹ واحد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۵ هزار و ۵۲۹ واحدی معادل ۲.۳۲ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۲۶ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و چند روزی است که ارزش معاملات در بالای سطح ۱۵ هزار میلیارد تومان قرار دارد.

امروز بازار سرمایه از همان ابتدای معاملات با افزایش تقاضا در همهم گروه‌ها همراه شد بطوری که تعداد صف‌های خرید در انتهای بازار بیشتر شد و در مجموع، بیش از ۹۵ درصد نماد‌ها بازدهی مثبت را ثبت کردند.

در معاملات امروز، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد که این رقم در مقایسه با روز گذشته افزایش داشت.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.