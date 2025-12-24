به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیر کل آموزش و پرورش استان در دیدار با خانواده شهید جلیل پور از رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهید جلیل پور به عنوان چراغ راه نهضت سوادآموزی در استان یاد کرد و گفت: شهید نوروزعلی جلیل پور به عنوان یکی از پیشگامان و طلایه‌داران نهضت سوادآموزی در کشور، با نثار خون پاک خود، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار این استان و عرصه تعلیم و تربیت به یادگار گذاشت.

رضایی افزود: نام و راه این شهید والامقام، همواره الهام‌بخش همه دست‌اندرکاران عرصه سوادآموزی در تحقق اهداف ترسیم‌شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تقدیر از صبر و استواری خانواده این شهید بزرگوار، افزود: خانواده‌های شاهد، نگهداران واقعی میراث شهدا هستند و قدردانی از آنان، ادای دینی است کوچک در برابر عظمت فداکاری‌هایشان. ترویج فرهنگ سوادآموزی توأم با یاد و نام شهدا، می‌تواند نقشی مؤثر در نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی و انسانی در جامعه داشته باشد.

در پایان این دیدار به مناسبت هفته سواد آموزی، با اهداء لوح سپاس ازخانواده شهید جلیل پور تجلیل شد.

شهید نوروز علی جلیل پور، معلم شهید کهگیلویه و بویراحمد است که با پیام به وزیر آموزش و پرورش و نخست وزیر درباره لزوم جهاد برای نهضت سواد آموزی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی نام خود را در این زمره جاودانه کرد.

این جوان انقلابی به روستا‌های مختلف مراجعه و با نام نویسی از بی‌سوادان و پیدا کردن آموزشیار، کلاس‌های درس سوادآموزی را راه‌اندازی می‌کرد.

شهید جلیل پور همزمان با تلاش در سوادآموزی خود نیز ادامه تحصیل داد و در این دوران عازم صحنه‌های رزم شد.

ناهید جلیل پور، خواهر شهید هم درباره او گفته، نیرو‌های ساواک بار‌ها در گچساران به خاطر توزیع نامه‌های امام توسط برادرش به خانه شان هجوم آورده و این شهید به شدت زیر نظر بود.

شهید نوروزعلی جلیل پور نخستین پیشنهاد دهنده جهاد سوادآموزی در ماه مبارک رمضان و ۱۲ تیرماه ۶۱ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

یکم تا هفتم دی که به نام هفته سواد آموزی نامگذاری شده است.

