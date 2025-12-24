پخش زنده
در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی، جمعی از هنرمندان قزوینی موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بنا بر اعلام معاونت صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین، هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی با حضور داوران و ناظران برگزار شد و پس از تأیید معاونت صنایع دستی کشور، جمعی از هنرمندان استان موفق به اخذ نشان مهر اصالت ملی شدند.
در رشته آبگینه و تراش شیشه، آقایان اردشیر پورحکمت، محسن رضایی و ابوالفضل احمدی موفق به دریافت نشان شدند.
در رشته رودوزیهای الحاقی، الهام رسولزاده، اشرف حاتمی، سیما عبادالهی، سمانه خلفی، فاطمه ذاکرانی و پونه باقری برگزیده شدند.
در رشته بافتههای داری (گلیمبافی)،اعظم صالحی، سکینه اسدی، زهرا فرشاد، معصومه عسگری و آقای مهدی بامشاد نشان مهر اصالت ملی را کسب کردند.
در رشته نساجی سنتی و پارچهبافی، فروغ اعظم طهماسبی، فیروزه احمدیزاده و مریم حاجیشریفی موفق به دریافت این نشان شدند.
در رشته صنایع چوب،مینا ستوده، سمانه طاهرخانی، پوراسماعیل و آقای علی شیرکول برگزیده شدند.
در رشته چرم دستدوز، منیژه صفری، پیمان فعال و فاطمه زیاران طاهری موفق به اخذ نشان شدند.
در رشته سفال و سرامیک، خانمها ندا مرندی، سکینه زارعی، مرضیه رسولی و ارشاد ملکوتی نشان مهر اصالت ملی را دریافت کردند.
در رشته صنایع فلزی و زیورآلات سنتی، اقدس امینی، ستاره صالحی و آقای سیاهکال، مینا و متین پیشدادیان (به صورت مشترک)، بابک سهیلیمنش، سمیه و شهربانو کاظمی (به صورت مشترک) و امین زراعتجو موفق به دریافت این نشان شدند.
در رشته پاپیهماشه نیز مینا ملکمحمدی موفق به کسب نشان مهر اصالت ملی شد.
معاون صنایع دستی استان قزوین ضمن تبریک به این هنرمندان، اعلام کرد: بهزودی در مراسمی ویژه از برگزیدگان تجلیل و گواهی مهر اصالت ملی به آنان اهدا خواهد شد.