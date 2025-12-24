معلمی شغل نیست، عشق است و استاد زهتاب تجسم این عشق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین بزرگداشت استاد زهتاب با بیان اینکه امثال استاد حسنعلی زهتاب سرمایه نمادین برای اصفهان هستند گفت این پیشگام انقلاب بهترین الگو و نمونه بارز یک انسان انقلابی است.

مهدی جمالی نژاد با تاکید به نقش این معلم بی نظیردر تربیت شاگردانی بی بدیل افزود: صبر، ایثار، عشق به دانش آموزان، تعهد عمیق در حوزه‌های اجتماعی سیاسی از ویژگی برجسته این استاد گرانقدر است.

وی به حضور پر رنگ پیشگام انقلاب در تمام عرصه‌ها اشاره وتاکید کرد: پیشگامان انقلاب اسلامی الگوسازی شوند.

استاندار اصفهان گفت: دولت به ویژه وزارت آموزش و پرورش ملزم است برای حفظ و آرشیو اطلاعات این استاد انقلابی ورود پیدا کند.

مهدی جمالی نژاد با تأکید بر نقش ایشان به عنوان معلَم به معنای واقعی کلمه افزود: صبر، ایثار، عشق به دانش‌آموزان، تعهد عمیق و نقش‌آفرینی در بزنگاه‌های تاریخی کشورمان از ویژگی‌های برجسته این استاد است.

استاندار اصفهان، از این شهر به عنوان شهر علم و فرهنگ یاد کرد و گفت: اصفهان دارای جایگاه تاریخی در تربیت اندیشمندان و فرهیختگان و نقش معلمانی مانند استاد زهتاب در حفظ و انتقال این میراث فرهنگی قابل‌توجه است.

وی افزود: الگوسازی از پرثمر معلمان پیشکسوت و اساتیدی همچون استاد زهتاب به منظور دعوت از جوانان برای ادامه راه این بزرگان ضروری است.

استاندار اصفهان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توجه به امر آموزش، بر تعهد دولت و استانداری اصفهان نسبت به حمایت از آموزش و پرورش تأکید کرد.