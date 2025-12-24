به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: روز گذشته در پی تماس تلفنی دختر خردسال هشت ساله با اورژانس و درخواست کمک برای پدر خود که دچار مشکل قلبی شده بود، کارشناس با راهنمایی دقیق و آرام با دریافت اطلاعات حیاتی، بلافاصله نزدیک‌ترین واحد امدادی را به محل اعزام کردند.

علیرضا زمانپور گفت: دقایقی بعد، با حاضر شدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار، پس از اقدامات درمانی اولیه جان مرد میانسال را نجات داده و وی را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی ادامه داد: آموزش شماره‌های امدادی و نحوه درخواست کمک به کودکان، یک ضرورت حیاتی است و گاهی یک تماس کوتاه، یک تصمیم شجاعانه و دانستن شماره ۱۱۵، می‌تواند فاصله بین زندگی و مرگ باشد.

زمانپور گفت: استفاده صحیح از شماره ۱۱۵ را به کودکانمان بیاموزیم؛ شاید روزی همین آموزش، جان عزیزی را نجات دهد.