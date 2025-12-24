پخش زنده
در راستای اجرای طرح کیفیتبخشی به فضاهای ورزشی با عنوان «میدان همدلی»، شانزدهمین زمین چمن مصنوعی مدارس در بهاباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با حضور رضاپور، معاون سلامت و ورزش ادارهکل آموزش و پرورش استان، و جمعی از مسئولان شهرستان بهاباد افتتاح شد.
این زمین چمن مصنوعی در آموزشگاه شهید اسماعیلی روستای دهنو ملااسماعیل از توابع بخش مرکزی شهرستان بهاباد به بهرهبرداری رسید. فضای این مجموعه ورزشی حدود ۴۵۰ مترمربع بوده و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال احداث شده است.
گفتنی است این پروژه با مشارکت خیرین، دهیاری و شورای اسلامی روستا اجرا شده و هدف از آن توسعه فضاهای ورزشی مدارس، ارتقای نشاط و سلامت دانشآموزان و فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیتهای ورزشی در مناطق روستایی عنوان شده است.
مسئولان حاضر در این مراسم ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت خیرین و عوامل اجرایی، بر تداوم اجرای طرحهای مشابه در سطح شهرستان و استان تأکید کردند.