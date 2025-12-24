افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در بوشهر
نمایشگاه صنعت ساختمان استان بوشهر با هدف معرفی توانمندیها، تبادل دانش فنی و ارائه آخرین دستاوردهای حوزه مصالح و فناوریهای نوین ساختمانی، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهر افتتاح شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در بوشهر با تأکید بر ضرورت ایمنسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی و غیرمسکونی، صنعت ساختمان را یکی از مصادیق واقعی سرمایه گذاری برای تولید و زیربنای بهبود مسکن دانست.
شاپور رجایی با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه آب و انرژی و سازگاری با محیط زیست در طرحهای عمرانی، اظهار کرد: آینده ساختوساز در گرو بهکارگیری فناوریهای نوین، دانش روز و حرکت به سمت تولید مصالح ساختمانی قویتر، سبکتر و پایدارتر است؛ مصالحی که بتوانند پاسخگوی چالشهای اصلی حوزه ساختوساز باشند.
وی بیان کرد: صنعت ساختمان نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، گردش سرمایه، رونق تولید و ثبات اقتصادی دارد و بهبود وضعیت مسکن در کشور بدون صنعتیسازی و کاهش قیمت تمامشده مصالح ساختمانی ممکن نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین بر لزوم تبدیل تولید مصالح ساختمانی به یک صنعت پیشرو تأکید کرد و گفت: نوآوری در تولید مصالح، استفاده از تکنولوژیهای نوین و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت ساختوساز را هموار کند.
