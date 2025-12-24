افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در بوشهر

نمایشگاه صنعت ساختمان استان بوشهر با هدف معرفی توانمندی‌ها، تبادل دانش فنی و ارائه آخرین دستاورد‌های حوزه مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر افتتاح شد.