مراسم عزاداری خیابانی شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم عزاداری خیابانی شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام با حضور گسترده مردم مومن و متدین، علما و خانوادههای معظم شهدا در شهرستان خوی برگزار شد.
این آیین معنوی امروز با اجتماع عزاداران در میدان امام خمینی ره آغاز شد و شرکتکنندگان با سینهزنی و نوحهخوانی در سوگ دهمین اختر آسمان امامت و ولایت، به سمت بقعه شیخ نوایی حرکت کردند.
عزاداران با سر دادن نوحههای مذهبی و مرثیهسرایی، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت امام هادی علیه السلام ابراز کردند و فضای شهر را آکنده از حزن و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت ساختند.
این مراسم در جوار بقعه شیخ نوایی ادامه یافت و حاضران با برگزاری آیینهای سینهزنی و عزاداری، یاد و نام آن امام همام را گرامی داشتند.
حضور پرشور اقشار مختلف مردم، علما و خانوادههای معظم شهدا، جلوهای از پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم این دیار با آموزههای اهل بیت علیهم السلام را به نمایش گذاشت.